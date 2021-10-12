100 днів ринку землі: середня ціна гектара становить 33 тисячі

міністерство аграрної політики та продовольства

Середня ціна одного гектара землі сільськогосподарського призначення в Україні станом на 9 жовтня 2021 року становить близько 33 тисяч гривень.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко на пресконференції "100 днів земельної реформи: сталий розвиток", повідомляє "Укрінформ".

"Якщо брати загальну цифру всіх трансакцій по землях сільськогосподарського призначення, то середня вартість одного гектара, станом на 9 жовтня, становить 43 879 грн. Але, якщо ми робимо середньозважену вартість одного гектара землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, то це мова йде про 32 тис. 857 грн. А якщо говорим про середньозважену вартість для ведення особистого селянського господарства, мова йде про 33 тис. грн", - сказав Лещенко.

Він зазначив, що розділення по вартості землі було зроблено для кращого розуміння ціноутворення на землю сільськогосподарського призначення.

Адже, якщо взяти загальну масу трансакцій по продажу землі сільгосппризначення, то середня ціна є понад 40 тис. грн, але тут враховано вартість землі у Київській області понад 240 тис. грн за гектар. Вочевидь, ця земля не буде використана для сільгосппотреб. Тому було за основу взято 95% трансакцій на ринку землі.

Втім, за словами міністра, варто відмітити, що сьогодні землі сільгосппризначення в Україні продаються значно дорожче НГО (нормативно-грошова оцінка).

"В Україні абсолютно цивілізована форма ринку землі, немає ніякого поспіху. У нас сьогодні більше 28 тис. угод зареєстровано публічно. Загальна площа трансакцій сьогодні трохи більше 70 тис. га. У нас сьогодні ринок землі має динаміку до зростання", - повідомив урядовець.

Він додав, що оскільки ринок землі зростає без особливих потрясінь, відтепер Мінагрополітики переходить від щоденної до щотижневої аналітики ринку.

Нагадуємо:

Ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня 2021 року.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.

Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.