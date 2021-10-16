УКРАВТОПРОМ

Автоконцерн Volkswagen подвоїв поставки електромобілів в третьому кварталі 2021 року.

Про це повідомляється на сайті компанії.

У липні-вересні поставки електромобілів VW виросли в річному вимірі на 109%, до рекордних 122,1 тисячі машин.

Повідомляється, що за перші три квартали 2021 року поставки електромобілів VW виросли на 138%, до 293,1 тисячі одиниць.

В цілому продажі VW в третьому кварталі скоротилися на 24,5%, до 1,97 млн автомобілів, а за дев'ять місяців цього року - зросли на 6,9%, до 6,94 млн машин.

Нагадуємо:

У вересні 2021 року свої перші реєстраційні номери в Україні отримали 145 нових і 748 вживаних автомобілів на акумуляторних джерелах живлення.