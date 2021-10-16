Volkswagen подвоїв поставки електромобілів
Автоконцерн Volkswagen подвоїв поставки електромобілів в третьому кварталі 2021 року.
Про це повідомляється на сайті компанії.
У липні-вересні поставки електромобілів VW виросли в річному вимірі на 109%, до рекордних 122,1 тисячі машин.
Повідомляється, що за перші три квартали 2021 року поставки електромобілів VW виросли на 138%, до 293,1 тисячі одиниць.
В цілому продажі VW в третьому кварталі скоротилися на 24,5%, до 1,97 млн автомобілів, а за дев'ять місяців цього року - зросли на 6,9%, до 6,94 млн машин.
Нагадуємо:
У вересні 2021 року свої перші реєстраційні номери в Україні отримали 145 нових і 748 вживаних автомобілів на акумуляторних джерелах живлення.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua