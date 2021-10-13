У вересні українці придбали рекордну кількість нових електромобілів

укравтопром

У вересні 2021 року свої перші реєстраційні номери в Україні отримали 145 нових і 748 вживаних автомобілів на акумуляторних джерелах живлення.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Таким чином, у вересні встановлений рекорд за кількістю нових електромобілів, які були зареєстровані протягом одного місяця. Попередній рекорд був зафіксований в серпні, коли українські номери отримали 144 нових BEV.

У порівнянні з торішнім показником, вересневий попит на нові електромобілі виріс в два з половиною рази, а на машини з пробігом – на 18%.

Найпопулярнішим електрокаром серед нових авто став Nissan Leaf. У вересні українську реєстрацію отримали 28 нових авто цієї марки. Другий результат продемонстрував Hyundai Ioniq – 12 реєстрацій. Третім за популярністю став електричний Nissan Sylphy – 11 покупців.

Найбільш затребуваним електромобілем з пробігом залишається Nissan Leaf. У вересні 174 старих авто цієї моделі поповнили український автопарк.

На другому місці Tesla Model 3 – 95 реєстрацій. Третє місце у Renault Zoe – 48 реєстрацій.

Загалом за дев'ять місяців з початку року першу реєстрацію в Україні пройшли майже 6,1 тис автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 7% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Частка вживаної техніки в цій кількості становила 88% проти 92% роком раніше.