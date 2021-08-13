В яких містах України найбільше заробляють онлайн – дослідження

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Найвищий середній дохід від від e-commerce у столичних онлайн-продавців - 4 920 дол на місяць, Харків - лідер в IT та онлайн-освіті, Львів - у креативних сферах, а Одеса - в оренді туристичного житла, фрілансі та стрімінгу.

Про це йдеться в результатах дослідження платіжної платформи Payoneer.

Київ

Зазначається, що столиця лідирує за кількістю українців, які працюють на іноземних ринках, при цьому за рівнем середнього доходу кияни лідери лише у сфері онлайн-торгівлі.

За 6 місяців цього року продажі на міжнародних маркетплейсах принесли їм 29 490 дол - це приблизно 4 920 дол на місяць.

Водночас київські фрілансери заробляють найменше з-поміж жителів великих міст - за першу половину 2021-го їхній середній заробіток склав $7 030, або $1 170 на місяць.

"Якщо ж порівняти показники першого півріччя 2020 і 2021 років, то найзначніше зросли середні доходи IT-компаній - на 41%, і креаторів на соціальних платформах - на 35%", - зазначають автори дослідження.

Харків

Повідомляється, що середні доходи харківських IT-компаній за перші 6 місяців 2021-го були найвищими в Україні - $9 440, це на 29% більше, ніж за перше півріччя 2020-го. У сфері онлайн-освіти в лідерах також харків’яни. За перші шість місяців 2021 онлайн-викладач з Харкова заробив у середньому $2 870, за рік збільшивши дохід на 14%.

При цьому, середній дохід фрілансера у Харкові склав $8 640 за півріччя, або $1 440 на місяць. А на оренді туристичного житла харків’яни заробили найменше серед жителів великих міст - у середньому $1 540 за 6 місяців.

Львів

Львів - лідер у креативних сферах, додають в Payoneer. Повідомляється, що у Львові найбільше в Україні заробляють стокові фотографи (у середньому $3 300 за шість місяців 2021-го) і креатори на соціальних платформах (у середньому $3 840 за півріччя).

Водночас доходи останніх за рік, з першого півріччя 2020-го по перше півріччя 2021, зросли майже втричі - на 145%.

При цьому, середній дохід львівської ІТ-компанії за перші 6 місяців 2021-го склав $8 890, або $1 480 на місяць. В онлайн-продавців заробіток вищий - у середньому $21 380 за півріччя, або $3 560 на місяць. Ці суми на 43% більші, аніж за січень-червень 2020-го.

Одеса

Одеса лідирує в трьох категоріях: стрімінг, фріланс і оренда туристичного житла. У першому півріччі 2021 року live-трансляції приносили одеситам у середньому $16 620 на місяць, це майже у 6 разів більше, аніж торік. На фрілансі одесити заробили в середньому $23 030 за пів року, або $3 840 на місяць.

"Сфера оренди туристичного житла у місті-курорті відновлюється - з першого півріччя 2020-го по перше півріччя 2021-го середній дохід власника нерухомості виріс майже у 5 разів. Загалом за січень-червень 2021 одесити заробили в середньому $21 350, що дорівнює приблизно $3 560 на місяць", - йдеться у дослідженні.

Дніпро

Повідомляється, що середній дохід дніпровського фрилансера склав $8 740 за перше півріччя 2021-го, або $1 460 на місяць. Ці суми на майже на чверть (24%) більші, аніж за січень-червень 2020-го. Середній заробіток IT-компаній у Дніпрі за рік виріс на 20% - до $8 040 за пів року, або приблизно $1 340 на місяць.

А стрімер з Дніпра за січень-червень 2021 року заробив у середньому $7 530, або $1 250 на місяць. Минулого року live-трансляції приносили дніпрянам у 4 рази менше. В e-commerce жителі Дніпра заробляють більше - середній дохід онлайн-продавця за пів року склав $21 920, що дорівнює приблизно $3 650 на місяць.

Економічна правда