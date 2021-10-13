Зеленський підписав закон про підтримку молодих фермерів

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Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо стимулювання діяльності фермерських господарств, який Рада ухвалила 24 вересня цього року.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що закон уточнює склад земель фермерських господарств та визначає коло одержувачів державної підтримки.

"Відповідно до документа, фермерським господарствам у перші три роки після створення надається допомога коштом держбюджету, зокрема через Український державний фонд підтримки фермерських господарств. Також допомога може надаватися коштом місцевих бюджетів.

На таку допомогу можуть розраховувати новостворені фермерські садиби, сімейні фермерські господарства, фермерські господарства, розташовані в гірських населених пунктах, на поліських територіях, визначених в установленому порядку Кабінетом міністрів", - йдеться у повідомленні.

Згідно із законом, Кабмін має щороку передбачати у проєкті держбюджету кошти на підтримку фермерських господарств.

"Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування щороку в проєктах місцевих бюджетів можуть передбачати кошти на підтримку таких господарств", - додали в ОП.

Також фермерам зі статусом сімейних фермерських господарств надається додаткова державна підтримка, зокрема на сплату ЄСВ.

Фермерському господарству, головою якого є особа у віці до 35 років включно, надається грошова допомога коштом державного бюджету.

Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла закон щодо стимулювання господарств фермерів, молодших 35 років (законопроєкт №4046).

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Економічна правда