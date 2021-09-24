Рада прийняла закон про підтримку молодих фермерів

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Верховна Рада прийняла закон щодо стимулювання господарств фермерів, молодших 35 років (законопроєкт №4046).

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Зазначається, що закон унормовує склад земельних ділянок фермерських господарств, а також визначає коло отримувачів державної підтримки через Український державний фонд підтримки фермерських господарств.

Також уточнені деякі поняття щодо визначень виду фермерського господарства, додають в Раді.

Крім цього, запроваджено держпідтримку фермерському господарству, голова якого має вік до 35 років (включно).

У Раді заявляють, що це "надасть можливість сільській молоді реалізувати свої підприємницькі ініціативи та сприяти зупиненню міграції молоді із сільських територій".

Відповідно до закону, новоствореним фермерським господарствам у період становлення (перші 3 роки після його створення), фермерським господарствам, зокрема з відокремленими фермерськими садибами, сімейним фермерським господарствам, фермерським господарствам, які провадять господарську діяльність і розташовані у гірських населених пунктах, на поліських територіях, визначених в установленому порядку Кабміном, надається допомога за рахунок коштів держбюджету.

У тому числі - через Український державний фонд підтримки фермерських господарств, також допомога може надаватися за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Зазначається, що Кабмін щороку в проєкті держбюджету передбачає кошти на підтримку фермерських господарств.

Згідно із законом, місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування щороку в проєктах місцевих бюджетів можуть передбачати кошти на підтримку фермерських господарств.

При цьому, фермерському господарству, голова якого має вік до 35 років (включно), надається грошова допомога за рахунок коштів державного бюджету в розмірі та порядку, що затверджуються урядом.

Нагадаємо:

Законопроєкт №4046 щодо стимулювання фермерських господарств Рада прийняла у першому читанні 19 лютого.

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Економічна правда