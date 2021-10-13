Міненерго Росії заявило про готовність постачати електроенергію до України
Російська Федерація готова відновити постачання електроенергії в Україну, якщо вона потребуватиме імпорт.
Про це заявив голова російського Міністерства енергетики Микола Шульгінов в інтерв'ю одному з телеканалів.
"Якщо вони (Україна - ред.) зіткнуться з дефіцитом потужності, енергії через брак палива або високу аварійність на теплових станціях, то російська енергосистема готова здійснити [поставки]", – сказав він.
За словами міністра, все "буде залежати від комерційних умов".
Нагадуємо:
Економічна правда з посиланням на джерело повідомляла, що з 1 листопада Україна планує почати імпорт електричної енергії з Республіки Білорусь.
Ці поставки покликані допомогти Україні вийти з енергетичної кризи, в якій країна опиниться в кінці жовтня – на початку листопада, коли очікується внутрішнє зростання попиту на електроенергію.
Задовольнити його за рахунок внутрішніх виробників енергії країна не здатна через провалену програму з накопичення вугілля.
Детальніше читайте у статті Миколи Топалова: Енергетична криза наступає. Як Україна провалила підготовку до опалювального сезону та чи варто готуватись до відключень
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