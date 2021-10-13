Міненерго Росії заявило про готовність постачати електроенергію до України

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Російська Федерація готова відновити постачання електроенергії в Україну, якщо вона потребуватиме імпорт.

Про це заявив голова російського Міністерства енергетики Микола Шульгінов в інтерв'ю одному з телеканалів.

"Якщо вони (Україна - ред.) зіткнуться з дефіцитом потужності, енергії через брак палива або високу аварійність на теплових станціях, то російська енергосистема готова здійснити [поставки]", – сказав він.

За словами міністра, все "буде залежати від комерційних умов".

Нагадуємо:

Економічна правда з посиланням на джерело повідомляла, що з 1 листопада Україна планує почати імпорт електричної енергії з Республіки Білорусь.

Ці поставки покликані допомогти Україні вийти з енергетичної кризи, в якій країна опиниться в кінці жовтня – на початку листопада, коли очікується внутрішнє зростання попиту на електроенергію.

Задовольнити його за рахунок внутрішніх виробників енергії країна не здатна через провалену програму з накопичення вугілля.

Детальніше читайте у статті Миколи Топалова: Енергетична криза наступає. Як Україна провалила підготовку до опалювального сезону та чи варто готуватись до відключень