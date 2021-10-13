Всі розділи
Укр / Рус

Міненерго Росії заявило про готовність постачати електроенергію до України

Середа, 13 жовтня 2021, 14:40
 
unsplash

Російська Федерація готова відновити постачання електроенергії в Україну, якщо вона потребуватиме імпорт.

Про це заявив голова російського Міністерства енергетики Микола Шульгінов в інтерв'ю одному з телеканалів.

"Якщо вони (Україна - ред.) зіткнуться з дефіцитом потужності, енергії через брак палива або високу аварійність на теплових станціях, то російська енергосистема готова здійснити [поставки]", – сказав він.

За словами міністра, все "буде залежати від комерційних умов".

Нагадуємо:

Економічна правда з посиланням на джерело повідомляла, що з 1 листопада Україна планує почати імпорт електричної енергії з Республіки Білорусь.

Ці поставки покликані допомогти Україні вийти з енергетичної кризи, в якій країна опиниться в кінці жовтня – на початку листопада, коли очікується внутрішнє зростання попиту на електроенергію.

Задовольнити його за рахунок внутрішніх виробників енергії країна не здатна через провалену програму з накопичення вугілля.

Детальніше читайте у статті Миколи Топалова: Енергетична криза наступає. Як Україна провалила підготовку до опалювального сезону та чи варто готуватись до відключень

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

електроенергія імпорт РФ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Єврокомісія придумала, як подолати наслідки рекордного зростання цін на енергоносії 13 жовтня 2021, 15:00
Енергетична криза наступає. Як Україна провалила підготовку до опалювального сезону та чи варто готуватися до відключень 13 жовтня 2021, 09:00
Україна розраховує вирішити енергетичну кризу за допомогою Білорусі – джерело 12 жовтня 2021, 20:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!