У НБУ вважають, що зростання цін на газ у світі не відобразиться на платіжках українців

Сергій Ніколайчук ACC

Підвищення цін на газ, яке відбувається сьогодні на глобальних ринках, на цьогорічних тарифах майже не позначиться, враховуючи дію річних контрактів для домогосподарств.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє пресслужба Національного банку.

"Мабуть усіх цікавить підвищення цін на газ, яке відбувається зараз на глобальних ринках, незважаючи на певну корекцію впродовж останнього тижня. На нашу думку, на цьогорічних тарифах це майже не позначиться, враховуючи дію річних контрактів для домогосподарств", ‒ зазначив Ніколайчук.

За його словами, у наступному році реальний вплив подорожчання газу залежатиме від його вартості, що закладатиметься в нові річні контракти для домогосподарств.

Ніколайчук нагадав, що в липні Національний банк очікував, що пік інфляції у 2021 році припаде на вересень-жовтень. На його думку, в новому жовтневому прогнозі це припущення залишиться незмінним. Високі цьогорічні врожаї багатьох сільськогосподарських культур дадуть імпульс для стрімкого зниження цін на продовольчі товари, що, зокрема, подорожчали у вересні.

"Тож в цьому році ми очікуємо, що інфляція сповільниться нижче 10%, а в наступному році ‒ повернеться до цілі НБУ 5%. Ми бачимо, що такий сценарій є цілком ймовірним, але для цього потрібні відповідні монетарні умови", ‒ додав заступник голови НБУ.

Нагадуємо:

Минулого тижня середня стартова ціна природного газу на Українській енергетичній біржі знову зростала, ресурс у підземних сховищах газу станом на 8 жовтня здорожчав до 40,1 тисячі гривень за 1 тисячу кубометрів.

Економічна правда