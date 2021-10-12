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Уряд схвалив стратегію розвитку Ощадбанку: що вона передбачає

Вівторок, 12 жовтня 2021, 14:00
 
фото: рбк-украина

Кабінет міністрів схвалив стратегію розвитку Ощадбанку на 2021 - 2024 роки: банк буде прагнути досягнути прогнозного чистого прибутку близько 4,2 млрд грн, доходності на капітал - близько 15%.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Проєкт стратегії розробило правління та затвердила наглядова рада банку.

Стратегія розвитку Ощадбанку на 2021 - 2024 роки передбачає продовження його функціонування як провідного універсального банку України, насамперед, окреслили такі основні складові:

  • бізнес-модель: універсальний банк, що зміцнює свої позиції у роздрібному кредитуванні та комісійних продуктах, зберігає провідні позиції в сегментах корпоративного бізнесу та мікро, малому та середньому бізнесі, зі зменшенням частки державних підприємств;
  • операційна модель: розвинута лінійка цифрових продуктів, включаючи галузеві продукти, що будуть надаватись через цифрові канали та автоматизовані процеси;
  • фінансова стійкість: операційна ефективність та сталий рівень прибутковості Ощадбанку.

У схваленій стратегії йдеться, що Ощадбанк буде прагнути досягти прогнозного чистого прибутку - близько 4,2 млрд грн, доходності на капітал - близько 15% і співвідношення витрат до доходів - менше 65%.

"Завдяки ефективному управлінню непрацюючими активами Ощадбанк урегулює рівень непрацюючих активів та послідовно скоротить їх частку до 10%.

Також стратегією визначено зменшення Ощадбанком рівня операційних витрат та перегляд капітальних витрат шляхом оптимізації мережі та централізації операцій", - додали у Мінфіні.

При цьому, діджиталізація банку до 2024 року включає в себе "завершення процесу цифровізації послуг для клієнтів і внутрішніх процесів, а також забезпечення конкурентної швидкості запуску нових продуктів".

Також передбачається приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що у подальшому забезпечить входження міжнародних фінансових організацій до капіталу Ощадбанку.

Нагадуємо:

Податковий комітет Верховної Ради підтримав альтернативний законопроєкт №5542-1 щодо приєднання державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізосіб та збільшення гарантованої суми до 600 тисяч гривень з 2023 року.

Приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування є першим кроком на шляху входження ЄБРР до капіталу банку.

Економічна правда

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