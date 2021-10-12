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Twitter додав функцію видалення підписників

Вівторок, 12 жовтня 2021, 10:20
 
unsplash

Соцмережа Twitter дозволила усім користувачам видаляти своїх підписників без попереднього блокування, як було раніше.

Про це повідомляється в офіційному акаунті Twitter Support.

Twitter 7 вересня повідомив, що тестує нову функцію.

Теперж же ця можливість стала доступною для всіх користувачів.

Щоб видалити підписника, варто перейти у свій профіль, натиснути вкладку "Підписники", далі на значок з трьома крапками та обрати пункт "Видалити цього підписника".

При цьому, Twitter не буде повідомляти користувачам про те, що хтось вилучив їх зі списку підписників.

"Функція видалення підписника тепер доступна для всіх в веб-версії", - йдеться в повідомленні соцмережі.

Нагадаємо:

Twitter Inc дозволить користувачам робити внески за контент у криптовалюті Bitcoin, а також створить можливість публікувати та відслідковувати NFT.

Економічна правда

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