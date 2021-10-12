Twitter додав функцію видалення підписників

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Соцмережа Twitter дозволила усім користувачам видаляти своїх підписників без попереднього блокування, як було раніше.

Про це повідомляється в офіційному акаунті Twitter Support.

Twitter 7 вересня повідомив, що тестує нову функцію.

We're making it easier to be the curator of your own followers list. Now testing on web: remove a follower without blocking them.



To remove a follower, go to your profile and click “Followers”, then click the three dot icon and select “Remove this follower”. pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx — Twitter Support (@TwitterSupport) September 7, 2021

Теперж же ця можливість стала доступною для всіх користувачів.

Щоб видалити підписника, варто перейти у свій профіль, натиснути вкладку "Підписники", далі на значок з трьома крапками та обрати пункт "Видалити цього підписника".

При цьому, Twitter не буде повідомляти користувачам про те, що хтось вилучив їх зі списку підписників.

"Функція видалення підписника тепер доступна для всіх в веб-версії", - йдеться в повідомленні соцмережі.

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Економічна правда