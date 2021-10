Twitter додав функцію видалення підписників

Соцмережа Twitter дозволила усім користувачам видаляти своїх підписників без попереднього блокування, як було раніше.

Про це повідомляється в офіційному акаунті Twitter Support.

Twitter 7 вересня повідомив, що тестує нову функцію.

We're making it easier to be the curator of your own followers list. Now testing on web: remove a follower without blocking them.



To remove a follower, go to your profile and click “Followers”, then click the three dot icon and select “Remove this follower”. pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx