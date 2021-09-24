Twitter хоче дозволити платежі у Bitcoin та інтегрувати NFT

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Twitter Inc дозволить користувачам робити внески за контент у криптовалюті Bitcoin, а також створить можливість публікувати та відслідковувати NFT.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані компанії.

NFT, або невзаємозамінний токен (Non-fungible token) – це унікальний вид активу чи товару в цифровому вигляді. Тобто файл, який посвідчує право власності на певний товар, який існує винятково в інтернеті.

Крім цього, користувачів попереджатимуть, коли в аудіокімнаті відбуваються "запеклі" дискусії, та дозволять їм покидати треди.

Для хостів, які проводять регулярні зустрічі у Spaces (аудіокімнатах від Twitter), компанія створить окремий фонд. Вони отримуватимуть від компанії оплату за контент.

Також користувачі Twitter з iOS вже можуть надсилати та отримувати цифрові платежі за контент – раніше ця функція знаходилася у режимі тесту.

У Twitter кажуть, що планують додати підтримку NFT, тобто цифрових активів на кшталт фото, що існують у блокчейні. З оновленням, користувачі зможуть відслідковувати NFT та показувати токени у власності іншим.

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Економічна правда