Більше 3 тисяч доларів за тонну: ціни на алюміній зросли до максимуму з 2008 року

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Ціни на алюміній у понеділок вперше з 2008 року досягли 3 тис дол за тонну на тлі побоювань, що поставки будуть скорочуватися через обмеження на випуск продукції у Китаї (найбільший виробник алюмінію).

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Лондонської біржі металів (LME).

Зазначається, що ціни на алюміній цього року виросли на 50% і майже на 15% лише за 3 останні тижні.

Станом на 11:44 ф'ючерс з поставкою в січні 2022 року подорожчав на понад 2% до даних п'ятниці, до 3030 дол за тонну.

При цьому, запаси, зареєстровані на LME, із березня скоротилися на 33% до 1,3 млн тонн, а запаси складів із реєстрацією на Шанхайській фьючерсній біржі (ShFE) з квітня впали на 42% до 228 529 тонн.

Повідомляється, що на тлі дефіциту електроенергії Китай скорочує енергоємне виробництво алюмінію.

Так, Пекін видав розпорядження для компаній провінції Юньнань, де зосереджено 10% алюмінієвих потужностей Китаю, утримувати до кінця цього року середньомісячне виробництво на рівні серпня і нижче.

Нагадаємо:

У вересні ціни на алюміній піднялися до найвищого рівня за останнє десятиліття, оскільки політичні заворушення в Гвінеї викликали побоювання щодо постачання сировини. Гвінея є одним з найбільших в світі постачальників бокситів - сировини для виробництва алюмінію.

Еокномічна правда