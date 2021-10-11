Нафта WTI на семирічному максимумі, Brent – на трирічному

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Ціни на нафту 11 жовтня продовжили зростання і зросли приблизно на 2% на тлі енергетичної кризи: Brent подорожчала до максимуму з жовтня 2018 року, а WTI - до максимуму з кінця 2014 року.

Про це повідомляє Reuters.

Нафта Brent подорожчала на 1,8% (1,45 дол) - до 83,84 дол за барель - це є найвищим показником з жовтня 2018 року.

Натомість WTI подорожчала на 2,2% (1,71 дол) - до 81,06 дол - це найвищий показник з кінця 2014 року.

"Ціни на нафту, ймовірно, будуть продовжувати зростати в короткостроковій перспективі", - сказав аналітик Commerzbank Карстен Фріч.

Зазначається, що ціни зросли на тлі відновлення глобальної економічної активності та зняття карантинних обмежень для бізнесу.

"Темпи відновлення економіки в поєднанні з холодною погодою збільшили попит на енергію", - пише агентство.

Крім цього, на ціни на нафту впливає подорожчання природного газу і вугілля, а також - очікування поглиблення глобальної енергетичної кризи.

"В Індії деякі штати відчувають відключення електроенергії через нестачу вугілля. Тим часом уряд Китаю наказав шахтарям нарощувати видобуток вугілля через зростання цін на електроенергію", - додає видання.

"Новина минулого тижня про те, що Міністерство енергетики США наразі не планує використовувати стратегічні резерви, стримує ринок нафти і підтримує ціни", - сказав аналітик UBS Джованні Стауново.