Нафта WTI на семирічному максимумі, Brent – на трирічному
Ціни на нафту 11 жовтня продовжили зростання і зросли приблизно на 2% на тлі енергетичної кризи: Brent подорожчала до максимуму з жовтня 2018 року, а WTI - до максимуму з кінця 2014 року.
Про це повідомляє Reuters.
Нафта Brent подорожчала на 1,8% (1,45 дол) - до 83,84 дол за барель - це є найвищим показником з жовтня 2018 року.
Натомість WTI подорожчала на 2,2% (1,71 дол) - до 81,06 дол - це найвищий показник з кінця 2014 року.
"Ціни на нафту, ймовірно, будуть продовжувати зростати в короткостроковій перспективі", - сказав аналітик Commerzbank Карстен Фріч.
Зазначається, що ціни зросли на тлі відновлення глобальної економічної активності та зняття карантинних обмежень для бізнесу.
"Темпи відновлення економіки в поєднанні з холодною погодою збільшили попит на енергію", - пише агентство.
Крім цього, на ціни на нафту впливає подорожчання природного газу і вугілля, а також - очікування поглиблення глобальної енергетичної кризи.
"В Індії деякі штати відчувають відключення електроенергії через нестачу вугілля. Тим часом уряд Китаю наказав шахтарям нарощувати видобуток вугілля через зростання цін на електроенергію", - додає видання.
"Новина минулого тижня про те, що Міністерство енергетики США наразі не планує використовувати стратегічні резерви, стримує ринок нафти і підтримує ціни", - сказав аналітик UBS Джованні Стауново.
Нагадуємо:
Котирування нафти WTI перевищили позначку в 80 доларів за барель вперше з листопада 2014 року.
Ціни на нафту виросли в п'ятницю, завершуючи зростанням сьомий тиждень поспіль на тлі дефіциту енергоносіїв.
Країни-експортери нафти на засіданні вирішили надалі збільшувати видобуток нафти на 400 тисяч барелів на день у листопаді, ціни на WTI зросли до семирічних максимумів.
Економічна правда
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