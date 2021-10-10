Психологічна позначка: WTI подолала 80 доларів
Неділя, 10 жовтня 2021, 14:41
Котирування нафти WTI перевищили позначку в 80 доларів за барель вперше з листопада 2014 року.
Про відомо з даних торгів.
Пік був зафіксований на рівні 80,14 дол/бар, це сталося в 17:15 за Києвом. За останні п'ять днів WTI подорожчала на 5,3%.
Нагадуємо:
Ціни на нафту виросли в п'ятницю, завершуючи зростанням сьомий тиждень поспіль на тлі дефіциту енергоносіїв.
Країни-експортери нафти на засіданні вирішили надалі збільшувати видобуток нафти на 400 тисяч барелів на день у листопаді, ціни на WTI зросли до семирічних максимумів.
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