Психологічна позначка: WTI подолала 80 доларів

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Котирування нафти WTI перевищили позначку в 80 доларів за барель вперше з листопада 2014 року.

Про відомо з даних торгів.

Пік був зафіксований на рівні 80,14 дол/бар, це сталося в 17:15 за Києвом. За останні п'ять днів WTI подорожчала на 5,3%.

Нагадуємо:

Ціни на нафту виросли в п'ятницю, завершуючи зростанням сьомий тиждень поспіль на тлі дефіциту енергоносіїв.

Країни-експортери нафти на засіданні вирішили надалі збільшувати видобуток нафти на 400 тисяч барелів на день у листопаді, ціни на WTI зросли до семирічних максимумів.