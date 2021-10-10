Великий німецький енергопостачальник розірвав деякі договори з клієнтами через високі ціни
У Німеччині великий постачальник електроенергії, компанія Immergruen повідомила про припинення подачі електроенергії в деяких районах Бремена і Гессена клієнтами через зростання оптових цін в вересні.
Про це пише газета Handelsblatt.
"Це буде не останній постачальник електроенергії, який зробить цей радикальний крок", - йдеться у повідомленні.
Видання повідомляє, що онлайн-майданчик для порівняння пропозицій Verivox поінформувала користувачів про те, що компанія попросила її 6 жовтня припинити посередництво в публікації тарифів на електроенергію і газ.
"Ми виконали цей запит і з 6 жовтня найбільше не подали тарифи від Immergruen на порталі ", - повідомили в Verivox.
Нагадуємо:
Раніше німецька компанія Deutsche Energiepool припинила поставки газу клієнтам через високі ціни на газовому ринку.
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