Всі розділи
Укр / Рус

Великий німецький енергопостачальник розірвав деякі договори з клієнтами через високі ціни

Неділя, 10 жовтня 2021, 16:07
 
UNSPLASH

У Німеччині великий постачальник електроенергії, компанія Immergruen повідомила про припинення подачі електроенергії в деяких районах Бремена і Гессена клієнтами через зростання оптових цін в вересні.

Про це пише газета Handelsblatt.

 "Це буде не останній постачальник електроенергії, який зробить цей радикальний крок", - йдеться у повідомленні.

Видання повідомляє, що онлайн-майданчик для порівняння пропозицій Verivox поінформувала користувачів про те, що компанія попросила її 6 жовтня припинити посередництво в публікації тарифів на електроенергію і газ.

 "Ми виконали цей запит і з 6 жовтня найбільше не подали тарифи від Immergruen на порталі ", - повідомили в Verivox.

Нагадуємо:

Раніше німецька компанія Deutsche Energiepool припинила поставки газу клієнтам через високі ціни на газовому ринку.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Німеччина електроенергія

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Україну та Німеччину може з’єднати водневий коридор 23 вересня 2021, 12:55
У Німеччині підтвердили отримання документів для сертифікації "Північного потоку-2" 13 вересня 2021, 18:40
"Північний потік - 2" подав на сертифікацію до німецького регулятора 13 вересня 2021, 14:54
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!