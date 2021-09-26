Німецька компанія через зростання ціни на газ припинила поставки клієнтам

Німецька компанія Deutsche Energiepool припинила поставки газу клієнтам через високі ціни на газовому ринку.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"За останні кілька місяців закупівельні ціни на природний газ і електроенергію на ф'ючерсному ринку зросли втричі, а ціни на короткострокові закупівлі зросли приблизно в п'ять разів. Такого швидкого і безпрецедентного розвитку на енергетичному ринку ніхто не міг очікувати", - зазначають там

За їх словами, компанія більше не можемо так продовжувати через економічну недоцільність. Тому вони змушені розірвати багато з укладених контрактів.

При постачання газу клієнтів її замінить компанія Eon.

Нагадуємо:

Ціни на газ у Європі постійно зростають. Наприклад, жовтневі ф’ючерси на газ на головному європейському хабі TTF у Нідерландах у понеділок, 20 вересня, зросли до 938 доларів за тисячу кубів.

Спричиняє таке ралі, зокрема, виснаження російським Газпромом своїх європейських газосховищ, що посилює дефіцит газу на ринку. Водночас транзит через Україну газовий монополіст не нарощує.

Так, він викупив лише незначну частину із запропонованих додаткових твердих потужностей прокачування через Україну на вересень, хоча в попередні місяці викуповував весь виставлений обсяг для прокачування в 15 млн кубометрів на добу.

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб. м – це 109 млн куб. м на добу.

В УЕБ пояснювали, що в таких умовах Європа не може розраховувати на видобуток, оскільки низка відключень переривають потоки з Північного моря. Гігантське газове родовище Гронінген в Нідерландах, ймовірно, зачиниться на три роки раніше запланованого терміну. Це посилює зростання цін на ринку.