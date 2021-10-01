Перевантажені фури: запрацювала автофіксація порушень

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Запрацювала автоматична фіксація порушень габаритно-вагового контролю, першу вантажівку вже оштрафували на максимальну суму.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

За даними відомства, частка порушників в переддень запровадження автофіксації знизилася майже втричі проти літа — до 9%.

Наразі система збирає дані про рух автомобілів на 52 майданчиках. Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм зауважив, що перший штраф сьогодні був одразу максимальним.

Вантажівка рухалась з перевищенням на 39% допустимого навантаження на осі, пояснив він.

Також з 1 жовтня встановлюється рівна відповідальність учасників ринку вантажоперевезень, посилюється відповідальність за невиконання вимог інспекторів Укртрансбезпеки.

Крім того впроваджено відповідальність за відмову або ухилення від проходження ГВК та посилено – за перевезення пасажирів і вантажів без необхідних документів.

Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 3 червня ухвалила законопроєкт №3742 у другому читанні та у цілому, який є одним із двох основних документів для повноцінного запуску системи габаритно-вагового контролю.

Згідно тексту законопроєкту до другого читання, за перевезення пасажирів та вантажів без потрібних документів передбачено штраф у 17 000 грн. Для міжнародних перевезень – 34 000 грн. За перевищення вагово-габаритних нормативів від 5% до понад 30% штраф варьюється від 8 500 грн до 51 000 грн.

Система WiM (Weigh-in-Motion) передбачає цілодобовий моніторинг навантаження транспорту на дорогу. Спеціальне обладнання монтується у дорожнє покриття та над дорогою на спеціальній фермі. Датчики фіксують параметри транспортного засобу — вагу, габарити, швидкість, номерні знаки.

Економічна правда