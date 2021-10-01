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Український ринок легкових авто зріс на чверть у вересні – асоціація

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 16:58
 
unsplash

Легковий автопарк в Україні зріс майже на чверть у вересні й наростив 9,4 тисячі нових автівок.

Про це повідомляє асоціація автовиробників "Укравтопром".

Проти серпня цього року попит на нові легкові авто теж збільшився – на 11%.

Першість тримає Toyota: протягом місяця зареєстрували 1526 машин виробництва компанії. Це на 13% більше у річному вимірі.

Наступною за кількістю реєстрацій є Renault, продажі якої у річному вимірі зросли на 27% до 1258 одиниць.

Значно зросли продажі японської KIA – у річному вимірі компанія додала 35% до 1012 нових легкових авто.

Також до п’ятірки за продажами увійшли Volkswagen з 454 реєстраціями нових машин (+35%) та  Nissan з реєстрацією 450 авто (+1%).

Найбільше купували авто KIA Sportage – у вересні відбулося 784 реєстрацій. 

Від початку року вперше зареєстрували 76,1 тисяч нових легкових авто, що на 27% перевищує кількість за відповідний період торік.

Нагадуємо:

У липні 2021 року українці купили і зареєстрували майже 9,8 тис нових легкових авто - кількість реєстрацій зросла на 16% порівняно з торішнім показником.

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