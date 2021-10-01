Угода про злиття хмарного сервісу Five9 і Zoom на 15 мільярдів доларів зірвалась

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Постачальник хмарних послуг Five9 оголосив, що угода про злиття з компанією Zoom Video Communications припинена за взаємною домовленістю.

Про це повідомляється в офіційному прес-релізі Five9.

Зазначається, що угода не набрала необхідної кількості голосів від 5 акціонерів для схвалення злиття з Zoom. Five9 продовжить працювати як окрема публічна компанія.

Повідомляється також, що Zoom та Five9 продовжать співпрацю.

Як пише Bloomberg, Zoom Video Communications Inc. та Five9 Inc. скасували свою угоду про злиття на суму 14,7 млрд доларів після того, як різке зниження акцій Zoom скоротило вартість угоди майже на третину, у результаті чого акціонери Five9 відхилили пропозицію.

Zoom намагався купити Five9, щоб зміцнити свою програму відеоконференцій в умовах посилення конкуренції.

"5 інвесторам було запропоновано 0,5533 акції Zoom на кожну акцію Five9, з оцінкою угоди в 14,7 млрд доларів на основі ціни закриття Zoom 16 липня у 361,97 доларів. З того часу акції Zoom впали на 28%, на закритті торгів у четвер були на рівні 261,50 доларів", - пише агентство.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що компанія Zoom Video Communications домовилась про купівлю постачальника хмарних послуг Five9 за 14,7 млрд дол - угоду планували закрити у першій половині 2022 року.

Економічна правда