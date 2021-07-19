Zoom купує провайдера хмарних послуг за майже 15 мільярдів доларів
Компанія Zoom Video Communications домовилась про купівлю постачальника хмарних послуг Five9 за 14,7 млрд дол - угоду планують закрити у першій половині 2022 року.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що Zoom купує постачальника хмарних послуг, який міг би підтримати її популярний додаток для відеоконференцій.
Відповідно до угоди, 5 акціонерів Five9 отримають 0,5533 звичайних акцій Zoom класу А. При цьому, угоду мають схвалити акціонери Zoom.
Поле схвалення угоди компанія хмарних послуг стане операційною одиницею Zoom.
Раніше Five9 брала участь в тестуванні устаткування, яке виробляє Zoom.
"Ми постійно шукаємо шляхи вдосконалення нашої платформи, і придбання Five9 цілком природне", - зазначив виконавчий директор Zoom Ерік Юань.
Серед клієнтів Five9 - такі компанії, як Under Armour, Citrix, Athena Health та Lululemon.
Як пише Bloomberg, протягом 2020 року акції Zoom виросли в ціні у п'ять разів, а ринкова капіталізація компанії перевищила 100 млрд дол.
Економічна правда
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