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Zoom купує провайдера хмарних послуг за майже 15 мільярдів доларів

Понеділок, 19 липня 2021, 09:25
 
фото: cnn

Компанія Zoom Video Communications домовилась про купівлю постачальника хмарних послуг Five9 за 14,7 млрд дол - угоду планують закрити у першій половині 2022 року.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Zoom купує постачальника хмарних послуг, який міг би підтримати її популярний додаток для відеоконференцій.

Відповідно до угоди, 5 акціонерів Five9 отримають 0,5533 звичайних акцій Zoom класу А. При цьому, угоду мають схвалити акціонери Zoom.

Поле схвалення угоди компанія хмарних послуг стане операційною одиницею Zoom.

Раніше Five9 брала участь в тестуванні устаткування, яке виробляє Zoom.

"Ми постійно шукаємо шляхи вдосконалення нашої платформи, і придбання Five9 цілком природне", - зазначив виконавчий директор Zoom Ерік Юань.

Серед клієнтів Five9 - такі компанії, як Under Armour, Citrix, Athena Health та Lululemon.

Як пише Bloomberg, протягом 2020 року акції Zoom виросли в ціні у п'ять разів, а ринкова капіталізація компанії перевищила 100 млрд дол.

Економічна правда

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