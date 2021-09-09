Рада прийняла за основу законопроєкт про дату щорічної індексації пенсій

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Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №4668, який, зокрема, передбачає з 1 січня 2022 року визначити дату щорічної індексації пенсій - 1 березня.

Про це повідомляє прес-служба Ради.

Документ підтримали 317 нардепів.

Заокнопроєктом пропонують:

з 1 січня 2022 року визначити дату щорічної індексації пенсій - 1 березня;

здійснювати щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах;

призначати достроково пенсії за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано зв’язку із змінами в організації виробництва та за інших умов;

призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, міністерство вітає ухвалення Радою цього проєкту закону в першому читанні.

"Верховна Рада 317 голосами підтримала наш законопроєкт про індексацію пенсій за загальними правилами для всіх.

У цьому ж законопроєкті повертається дата щорічної індексації - 1 березня. Вона має бути зафіксована в законі, а не коригуватись щороку вручну політиками", - заявила міністр.

Лазебна додала, що законопроєкт "виправляє помилку пенсійної реформи 2017 року, коли пенсії частині військових пенсіонерів, науковців, державних службовців, пенсіонерів з органів місцевого самоврядування виключили з механізму індексації".

"В солідарній системі потрібно виправляти ще достатньо несправедливостей, але це дуже важливий системний початок в наведенні порядку", - резюмувала вона.

Нагадаємо:

Кабмін підтримав законопроєкт, який передбачає з 2022 року встановлення щорічної індексації пенсій не пізніше 1 березня.

Економічна правда