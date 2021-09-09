Будівлю Річкового вокзалу здали в оренду американському університету на 10 років

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Історичну будівлю Річкового вокзалу в Києві здали в оренду "Американ Юніверсіті Київ" (АЮК), договір оренди будівлі площею 7,7 тис кв.м підписали на 10 років.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив керуючий директор компанії Colliers Ukraine Олександр Носаченко, за участі якої уклали договір.

За словами Носаченка, в університеті "Американ Юніверсіті Київ" планується одночасне навчання 2-3 тисяч студентів.

Наразі в будівлі тривають реставраційні роботи.

Раніше у КМДА зазначали, що у киян завжди буде доступ до приміщення річвокзалу, незважаючи на розташування там вишу.

Новий виш"Американ Юніверсіті Київ" був презентований влітку 2021 року.

Повідомляється, що він буде надавати освітні послуги у партнерстві з державним Університетом штату Аризона (ASU), який посідає перше місце з інновацій серед університетів США.

До реалізації проєкту АЮК залучили низку інвесторів - як з американської, так і з української сторони, американських інвесторів на презентації вишу представляв Курт Волкер.

Нагадаємо:

У 2016 році "Схеми" повідомляли, що будівля Київського річкового вокзалу належить компанії, пов’язаній з екс-головою Держкомпідприємництва України Михайлом Бродським і народним депутатом від "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем.

Бродський у телефонному коментар тоді підтвердив "Схемам", що має прямий стосунок до ПАТ "Київський річковий порт", є акціонером товариства.

Повідомлялось, що 25% акцій ПАТ "Київський річковий порт" належить ТОВ "Сучасне партнерство". Екс-директором ТОВ "Сучасне партнерство" був Віктор Сидорук – помічник депутата Нестора Шуфрича.

Нестор Шуфрич підтвердив інформацію про купівлю акцій річпорту.

Влітку 2021 року повідомлялось, що син нардепа Нестора Шуфрича Олександр повідомив про наміри придбати 10 824 055 штук акцій ПрАТ "Київський річковий порт".