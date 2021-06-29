Син Шуфрича хоче докупити акції Київського річпорту

Син нардепа Нестора Шуфрича Олександр повідомив про наміри придбати 10 824 055 штук акцій ПрАТ "Київський річковий порт".

Про це повідомляється на сайті інформаційного ресурсу Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку Smida.

У повідомленні від 23 червня Олександр Шуфрич повідомив про намір самостійного придбання значного пакета простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства "Київський річковий порт" бездокументарної форми існування у кількості 10 824 055 штук.

"На дату подання та оприлюднення цього повідомлення мені та моїм афілійованим особам прості іменні (голосуючі) акції товариства не належать", - заявив Шуфрич.

За даними реєстру YouControl, серед компаній, які володіють акціями ПрАТ "Київський річковий порт", - ТОВ Сант гален холдінг" (25%), ТОВ "Сучасне партнерство" (22,5%), ТОВ "Денді-Інвест" (24%).

Нагадаємо:

У 2016 році "Схеми" повідомляли, що будівля Київського річкового вокзалу належить компанії, пов’язаній з екс-головою Держкомпідприємництва України Михайлом Бродським інародним депутатом від "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем.

Бродський у телефонному коментар тоді підтвердив "Схемам", що має прямий стосунок до ПАТ "Київський річковий порт", є акціонером товариства.

Повідомлялось, що 25% акцій ПАТ "Київський річковий порт" належить ТОВ "Сучасне партнерство". Екс-директором ТОВ "Сучасне партнерство" був Віктор Сидорук – помічник депутата Нестора Шуфрича.

Нестор Шуфрич підтвердив інформацію про купівлю акцій річпорту.

Економічна правда