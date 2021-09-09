Світовий банк готовий надати Україні 230 млн доларів на боротьбу з COVID-19

Під час зустрічі з міністром фінансів Марченком представники Світового банку зазначили, що готові виділити Україні 230 млн доларів до грудня 2021 року в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів за підсумками зустрічі голови відомства Сергія Марченка з регіональним директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Арупом Банерджі.

Крім допомоги щодо COVID-19 говорили про реформу фінансового і банківського сектору, реалізацію пенсійної реформи в Україні та умови отримання "Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення" (DPL).

У липні Мінфін підтвердив надходження в Україну позики в 350 млн доларів від Світового банку для системного проєкту "Перша позика на політику розвитку в сфері економічного відновлення".

На зустрічі сторони обговорили отримання другої позики. Банерджі повідомив, що наступний DPL буде направлений на "зелений перехід" і реалізацію реформ енергетичного сектору. Роботу над створення проєкту розпочнуть 9 вересня.

Міністр налогосив, що одним із пріоритетів Мінфіну є втілення пенсійної реформи в Україні. "Але для початку реалізації цієї реформи ми повинні бути впевнені, що маємо можливість контролювати ці процеси та гарантувати ефективність даної системи", – зазначив він.

У СБ наголосили, що готові підтримувати Україну на кожному етапі в реформуванні пенсійної системи.

Ще одним питанням порядку денного була розробка стратегії СБ Country Partnership Strategy. Банерджі назвав головні сфери: аграрна, енергетична, та транспортна.

Економічна правда