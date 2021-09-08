Шмигаль про підготовку до опалювального сезону: Усе йде відповідно до графіків

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Готовність до опалювального сезону наразі становить понад 80%, усе йде відповідно до графіків.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Одним із ключових питань на порядку денному роботи Кабінету міністрів залишається підготовка до опалювального сезону. Наразі у нас готовність більше 80%, все йде відповідно до графіків", - сказав Шмигаль, відкриваючи засідання.

За словами прем'єра, місцева влада, як і в попередні роки, буде приймати рішення, коли саме стартує опалювальний сезон.

"Так само органи місцевого самоврядування тепер відповідальні за встановлення тарифів на тепло і гарячу воду", - додав Шмигаль.

"Уряд, як ми і обіцяли, продовжить допомагати місцевим керівникам і вирішить питання з компенсацією для теплокомуненерго. "Нафтогаз" пропонує ТКЕ блакитне паливо по 7,42 грн за куб.м у рамках трирічного контракту", - сказав голова уряду.

За його словами, така ціна "дозволяє місцевим керівникам не підвищувати ціни на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні".

"Ми будемо за цим уважно стежити по кожному місту і регіону", - резюмував він.

Також Шмигаль заявив, що працюють річні контракти на постачання газу для населення.

"Ці контракти працюють, усі споживачі були автоматично на них переведені. Тобто, ціна, яку люди платили в липні чи в серпні, вони будуть платити її так само в січні і в лютому. Це менше 8 грн за куб.м", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що запуск річних контрактів був "правильним кроком", який "застрахував людей від надзвичайного зростання ціни на газ в Європі".

Шмигаль також повідомив, що станом на 1 вересня рівень наповнення українських підземних газосховищ перетнув позначку в 18 млрд куб. м.

"За даними Укртрансгазу, до опалювального сезону ми підійдемо із запасами газу 19-20 млрд куб.м, цього вистачить для надійного проходження опалювального сезону", - резюмував прем'єр.

Нагадаємо:

Станом на початок вересня регіони технічно готові до старту опалювального сезону на майже 80%.

Економічна правда