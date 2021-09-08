Понад 40% підприємців не готові до нового локдауну – дослідження
42% підприємців вважають, що їхній бізнес не готовий до можливих карантинних обмежень.
Про це йдеться в результатах опитування компанії OLX понад 2 тисяч підприємців напередодні бізнес-сезону.
Інші бізнесмени продовжують впроваджувати рішення, що нівелюють можливі наслідки карантину, зазначають в компанії. Серед них активне ведення онлайн-магазину, збільшення товарних запасів та інвестиції в рекламні послуги.
29% респондентів, що надають послуги, не відчули впливу пандемії. 22% замовляють продукцію в Україні і стверджують, що швидкість поставки не змінилася. Більш тривалим очікуванням товарів в межах країни було лише для кожного десятого власника бізнесу.
16% підприємців, які замовляють товари з-за кордону, зазначили, що поставки стали займати більше часу, а для 3% – і зовсім стали неможливими.
93% онлайн-бізнесів зазначають, що їх щомісячний дохід з урахуванням всіх витрат і оплати податків не перевищує 20 тис. грн. Ще 5% отримують від 20 до 50 тис. грн, інші – понад 50 тис. грн.
В середньому у підприємців проходить 17 успішних угод на місяць.
8 з 10 власників бізнесу постійно стежать за зверненнями клієнтів і оперативно відповідають їм в чаті або по телефону.
Нагадуємо:
Міністерство охорони здоров'я подало в Кабінет міністрів клопотання з проханням перевести Україну з "зеленого" на "жовтий" рівень епідемічної безпеки і, як наслідок, посилити карантинні обмеження.
Економічна правда
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