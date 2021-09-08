Понад 40% підприємців не готові до нового локдауну – дослідження

42% підприємців вважають, що їхній бізнес не готовий до можливих карантинних обмежень.

Про це йдеться в результатах опитування компанії OLX понад 2 тисяч підприємців напередодні бізнес-сезону.

Інші бізнесмени продовжують впроваджувати рішення, що нівелюють можливі наслідки карантину, зазначають в компанії. Серед них активне ведення онлайн-магазину, збільшення товарних запасів та інвестиції в рекламні послуги.

29% респондентів, що надають послуги, не відчули впливу пандемії. 22% замовляють продукцію в Україні і стверджують, що швидкість поставки не змінилася. Більш тривалим очікуванням товарів в межах країни було лише для кожного десятого власника бізнесу.

16% підприємців, які замовляють товари з-за кордону, зазначили, що поставки стали займати більше часу, а для 3% – і зовсім стали неможливими.

93% онлайн-бізнесів зазначають, що їх щомісячний дохід з урахуванням всіх витрат і оплати податків не перевищує 20 тис. грн. Ще 5% отримують від 20 до 50 тис. грн, інші – понад 50 тис. грн.

В середньому у підприємців проходить 17 успішних угод на місяць.

8 з 10 власників бізнесу постійно стежать за зверненнями клієнтів і оперативно відповідають їм в чаті або по телефону.

Нагадуємо:

Міністерство охорони здоров'я подало в Кабінет міністрів клопотання з проханням перевести Україну з "зеленого" на "жовтий" рівень епідемічної безпеки і, як наслідок, посилити карантинні обмеження.

Економічна правда