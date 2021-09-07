МОЗ ініціює посилення карантину вже за тиждень: подали Шмигалю клопотання

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Міністерство охорони здоров'я подало в Кабінет міністрів клопотання з проханням перевести Україну з "зеленого" на "жовтий" рівень епідемічної безпеки і, як наслідок, посилити карантинні обмеження.

Джерело: коментар голови МОЗ Віктора Ляшка каналу "Україна 24"

Пряма мова: "У нас відбулося кілька урядових зустрічей і нарад, які чітко показують, що Україна вже сьогодні перевищила індикатори, які можуть перевести країну з зеленого рівня епідемічної небезпеки в жовтий.

Ми від МОЗ подали клопотання до Кабміну, поточного тижня відбудеться комісія техно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розгляне наше звернення. І швидше за все, з наступного понеділка Україна перейде на жовтий рівень епідемічної безпеки. Відповідно, будуть встановлені додаткові обмеження, які передбачені для жовтого рівня і стосуються в основному масових заходів".

Деталі: Міністр пояснив, що згідно з постановою, на жовтий рівень переходить відразу вся Україна.

Якщо місцями відбувається погіршення до оранжевого або червоного рівня, країна переходить до регіонального розподілу на зони.

Зараз небезпеки переходу на помаранчевий або червоний рівень немає в жодному регіоні України.

Ляшко також розповів, як працюватимуть школи, дитсадки і транспорт з 13 вересня.

7 вересня перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко заявив, що фракція "Слуга народу" звернеться у "напівформальному порядку" до Кабміну з проханням до кінця поточного тижня надати інформацію з приводу можливого введення локдауна.

Українська правда