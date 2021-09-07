Мінфін продав держоблігацій на 1,4 мільярда

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На аукціонах з продажу ОВДП 7 вересня Міністерство фінансів залучило до держбюджету 1,368 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Інвесторам запропонували шість випусків цінних паперів в національній валюті.

міністерство фінансів

Строк обігу пропонованих державних облігацій - 6 місяців, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки і 5 років.

"Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 9,73%, 1-річних - 11,15%, 1,5-річних - 11,30%, 2-річних - 12,09%, 3-річних - 12,45%, а 5-річних - 12,59%.

Найбільший попит був зосереджений на 1,5- річних паперах, від розміщення яких до державного бюджету було залучено 1,033 мільярдів гривень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) 17 серпня Міністерство фінансів залучило 788 млн грн.

Міністерство фінансів на ОВДП-аукціонах 31 серпня залучило до бюджету 6,48 млрд грн.

Економічна правда