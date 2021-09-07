Цього тижня Рада планує розглянути 4 аграрні законопроєкти

фото: прес-служба ради

Цього пленарного тижня (7-10 вересня) нардепи планують розглянути 4 аграрні законопроєкти, зокрема, про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Зокрема, 7 вересня Рада мала розглянути законопроєкт №5248 щодо одночасного переходу прав на земельну ділянку у зв'язку з переходом прав на об'єкт нерухомого майна, який на ній розташовано, у другому читанні, але Рада у вівторок так і не розглянула це питання.

Також цього тижня планують розглянути законопроєкт №5202-д (про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель) у першому читанні.

Крім цього, серед планів - законопроєкт №5148 щодо підвищення якості продуктів харчування, що споживаються дітьми (перше читання), та законопроєкт №4046 (щодо стммулвання діяльності фермерських господарств) у 2 читанні.

Нагадаємо:

Напередодні початку рообти шостої сесії Верховної Ради 9 скликання (вересень 2021 - січень 2022 року) агроспільнота підготувала ключові аграрні законопроєкти, розгляд і схвалення яких у найближчі місяці є важливим для ефективної роботи агросектору.

Економічна правда