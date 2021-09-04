КШЕ: звинувачений за привласнення 71 мільйона голова "ДПЗКУ" продовжує виконувати свої обов’язки

СЛОВО І ДІЛО

У публічному доступі немає жодної інформації про те, чи були вжиті дії щодо відсторонення від посади в.о. голови правління "Державної-продовольчої зернової корпорації" Андрія Власенко, після звинувачення у розкраданні 71 мільйона та накладання домашнього арешту.

Про це повідомляється у публікації SOE Weekly для ЕП.

За словами аналітиків, відповідно до даних з веб-сайту "ДПЗКУ", Власенко все ще продовжує виконувати обов’язки голови правління компанії.

"У свою чергу, передовими практиками передбачено, що у такому випадку наглядова рада (або інший уповноважений орган управління компанії) має розглянути питання щодо відсторонення голови правління від виконання своїх обов’язків до кінця розслідування", - йдеться у повідомленні.

У КШЕ звернули увагу на те що згідно діючого законодавства та Статуту "ДПЗКУ", в компанії має бути створено незалежну наглядову раду, проте наглядова рада так ніколи і не була створена.

"У разі відсутності наглядової ради, питання щодо відсторонення голови правління міг би розглянути суб’єкт управління "ДПЗКУ" – Міністерство економіки", - резюмували у публікації.

Нагадуємо:

Нацпполція встановила, що службові особи "ДПЗКУ" вчинили розтрату майна корпорації шляхом проведення експортних операцій зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю і без здійснення попередньої оплати.

13 серпня, Нацполіція затримала Власенко при спробі втечі з України в аеропорту "Жуляни", коли він намагався вилетіти з країни. Крім того, разом із ним затримали і його спільника.

Власенку було обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з обов'язком носити електронний браслет. Таке рішення Печерський райсуд Києва ухвалив 16 серпня.

За даними офіційного слідства, Власенко був ініціатором укладення договору з компанією "Транссервіс 2008" вартістю 71 млн грн через, нібито, неспроможність філій "ДПЗКУ" надати аналогічні послуги самостійно. Інформація щодо того, які саме послуги надавалися "Транссервіс 2008" відсутня.