Авіатрафік над Україною продовжує поступово відновлюватися

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У серпні авіатрафік у повітряному просторі України відновився до 76% рівня докарантинного 2019 року, Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням 29 048 рейсів.

Про це повідомляє пресслужба Украероруху.

На збільшення кількості рейсів впливає поширення вакцинації в країні та світі, відкриття кордонів країн, відновлення довіри авіапасажирів до подорожей та традиційне зростання попиту на авіаперельоти в туристичний сезон.

Як зазначає керівник Украероруху Андрій Ярмак, позитивна динаміка повітряного руху в зоні відповідальності України дещо перевищує європейський показник. Згідно даних Євроконтролю, у серпні він досяг 71 % проти відповідного періоду докризового 2019 року.

"Україна має більший потенціал для відновлення після коронакризи, оскільки її наслідки для авіаційної галузі нашої країни, і зокрема для національного провайдера аеронавігаційного обслуговування, виявились дуже серйозними", – пояснює Ярмак.

У серпні 2021 року українські авіакомпанії виконали 10 505 польотів (на 10,2 % менше порівняно з серпнем докризового 2019 року), іноземні авіакомпанії виконали 18 543 польоти (менше на 30,1%).

Внутрішніх польотів виконали 3 516 рейсів (+17,7%), міжнародних – 14 595 рейсів (-12,3%), транзитних – 10 937 рейсів (-41,2%).

Нагадуємо:

Авіатрафік над Україною у липні сягнув 70 % від докризового рівня, ще у червні відновлення становило 60% – це пов’язано, зокрема, з сезонним зростанням попиту.

Економічна правда