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Кабмін підтримав дві постанови щодо держпідтримки сільгоспвиробників - щодо відшкодування фермерам втрат через пошкодження посівів сільгоспкультур унаслідок надзвичайних ситуацій і щодо виділення 5000 грн/га виробникам гречки з обмеженням до 300 га.

Такі рішення ухвалили на засіданні уряду 11 серпня, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Зокрема, уряд підтримав проєкт постанови "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодовування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".

Ухвалений Порядок передбачає відшкодування фермерам втрат через пошкодження посівів сільгоспкультур унаслідок надзвичайних ситуацій.

"Якщо десь буде надзвичайна ситуація, яка буде верифікована регіональним та національним засіданням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, то аграрії будуть захищені.

Перш за все - це малі фермери, які обробляють до 50 га землі. Вони створюють робочі місця в сільській місцевості та зможуть отримати підтримку від держави в розмірі 4700 грн на га, що допоможе їм не втратити рік і пересіяти чи змінити культуру", - пояснив під час засідання заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Також прийняли проєкт постанови "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь".

Цей порядок використання коштів держпідтримки передбачає виділення 5000 грн/га виробникам гречки з обмеженням до 300 га.

"Запровадження субсидії буде сприяти збільшенню посівних площ гречки, що дасть змогу забезпечити стабільний обсяг валового виробництва гречки, яке буде дорівнює внутрішньому споживанню та в перспективі дасть можливість створити її експертний потенціал, крім того буде сприяти розвитку суміжних ринків (насіння, переробки).

Забезпечить сталу ціну на крупу гречану в роздрібній торгівлі та забезпечить її доступність для кінцевого споживача", - пояснили у відомстві.

Економічна правда