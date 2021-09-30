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УЗ у жовтні відновить міжнародне сполучення з Польщею

Четвер, 30 вересня 2021, 16:35
 
уз

"Укрзалізниця" 10 жовтня відновлює міжнародне залізничне сполучення з Польщею - квитки на поїзд Київ - Перемишль будуть доступні з 1 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що відновлення міжнародного залізничного сполучення з Польщею стало можливим завдяки домовленості української та польської сторони і співпраці польської залізничної адміністрації.

Квитки на поїзд Київ - Перемишль можна купити на сайті booking.uz.gov.ua та у касах вокзалів.

Поїзд "Інтерсіті+" курсуватиме складом із вагонів виробництва "Hyundai Rotem".

В УЗ нагадали, що раніше за сприяння залізничних адміністрацій країн Європи вже було відновлено міжнародне сполучення з Австрією, Угорщиною, Словаччиною та Молдовою.

Економічна правда

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