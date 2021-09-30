УЗ у жовтні відновить міжнародне сполучення з Польщею
"Укрзалізниця" 10 жовтня відновлює міжнародне залізничне сполучення з Польщею - квитки на поїзд Київ - Перемишль будуть доступні з 1 жовтня.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Зазначається, що відновлення міжнародного залізничного сполучення з Польщею стало можливим завдяки домовленості української та польської сторони і співпраці польської залізничної адміністрації.
Квитки на поїзд Київ - Перемишль можна купити на сайті booking.uz.gov.ua та у касах вокзалів.
Поїзд "Інтерсіті+" курсуватиме складом із вагонів виробництва "Hyundai Rotem".
В УЗ нагадали, що раніше за сприяння залізничних адміністрацій країн Європи вже було відновлено міжнародне сполучення з Австрією, Угорщиною, Словаччиною та Молдовою.
Економічна правда
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