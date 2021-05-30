Всі розділи
Укр / Рус

УЗ відновлює міжнародне сполучення до Австрії та Угорщини

Неділя, 30 травня 2021, 15:06
 

У зв’язку із стабілізацією ситуації з коронавірусом, Укрзалізниця відновлює міжнародне сполучення за сприяння залізничних адміністрації Австрії та Угорщини. 

Про це повідомляє прес-служба компанії

Перший рейс з Києва до Відня відправиться вже 1 червня, надалі потяг курсуватиме щоденно за наступним графіком: він відправлятиметься з Центрального київського вокзалу о 14:07, проходитиме через Будапешт (прибуття о 8:20) і прибуватиме до Відня об 11:21 наступного дня. У зворотному напрямку (з 2 червня) потяг відправлятиметься о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 наступного дня. 

Квитки на поїзд Київ-Відень можна придбати в міжнародних квиткових касах вокзалів. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!