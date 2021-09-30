Народне IPO: футбольний клуб Верес залучив 50 мільйонів на біржі

колаж: андрій КАЛІСТРАТЕНКО

На біржі ПФТС завершилося первинне розміщення акцій рівненського футбольного клубу "Верес", залучено 50 мільйонів гривень.

Про це йдеться у повідомленні на сайті біржі.

Протягом квітня-вересня 2021 року було укладено та виконано 363 біржові контракти на загальну суму 50 млн грн.

Відтак, розміщено 100% дебютного публічного випуску акцій обсягом випуску 50 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила проспект емісії акцій футбольного клубу "Верес" для публічного розміщення на біржі ПФТС.

У придбанні акцій брали участь фанати клубу, юридичні особи-резиденти та іноземні інвестори.

Рівненський "Верес" - футбольний клуб, який наразі виступає у Першій лізі та посідає там третє місце.

На сайті клубу йдеться, що засновник групи компаній "Укртепло" Іван Надєїн став президентом "Вересу" у 2019 році, а у 2020 - "Верес" "став першим в українському футболі публічним акціонерним товариством і юридично підтвердив статус "народного" клубу".

Більше читайте у матеріалі ЕП: Народному клубу – народне IPO: для чого провінційний футбольний клуб розміщує акції

Економічна правда