Регулятор придбав на міжбанку 159 мільйонів доларів

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Нацбанк протягом тижня 30 серпня - 3 вересня викупив на міжбанку 159 млн доларів, продав – 7 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

З усього обсягу операцій з купівлі валюти, 15 млн дол НБУ викупив за найкращим курсом (Matching), решту 144 млн дол – за єдиним.

Продав регулятор весь обсяг у 7 млн доларів також за єдиним курсом.

Загалом з початку року НБУ викупив на ринку 1,54 млрд дол, продав 197 млн дол.

У 2020 році Нацбанк викупив на ринку 4,93 млрд дол, продав 3,89 млрд дол.

Нагадуємо:

Регулятор протягом тижня 25-28 серпня вперше з червня здійснив продаж валюти обсягом 20,5 млн доларів.

Національний банк з 1 серпня зменшує планові щоденні обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанку з 20 млн доларів до 5 млн доларів, бо міжнародні валютні резерви знаходяться на високому рівні.

Економічна правда