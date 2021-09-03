Зеленський інвесторам із Кремнієвої долини: Україна відкрита для інвестицій в IT-сектор

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна максимально сприятиме іноземним та українським інвесторам і є дуже гнучкою з точки зору зміни законодавства, яке сприятиме інвестиціям.

Про це він сказав під час зустрічі з провідними інвесторами, представниками венчурних фондів та акселераторів Кремнієвої долини, повідомляє Офіс президента.

"Наша країна швидко трансформується та впроваджує інновації. За останній рік нам вдалося здійснити справжній прорив у цифровій сфері. Водночас нам потрібно ще багато чого зробити", - сказав Зеленський.

За його словами, за останні два роки Україна зробила величезний стрибок до створення цифрової держави, а український IT-сектор має значний потенціал, особливо з погляду людських ресурсів.

Він додав, що Україна також має високий потенціал для розробки власних продуктів, і потрібно забезпечити умови для його реалізації.

"Для цього ми створюємо один з найкращих податкових та правових режимів для IT-компаній "Дія City", - зазначив президент.

За його словами, завдяки його реалізації доходи IT-галузі в Україні за 3-5 років можуть збільшитись з 6 млрд дол до 16,5 млрд дол на рік, а частка українського ІТ-сектору зросте до 10% ВВП.

"Очікується збільшення кількості робочих місць в ІТ-галузі до 450 тисяч до 2025 року", - додали в ОП.

При цьому, Зеленський запевнив, що Україна максимально сприятиме іноземним та українським інвесторам.

"Спеціальний правовий режим спрямований на створення в нашій країні компаній з капіталізацією понад 100 млн дол, які будуть резидентами України", - зазначили в Офісі президента.

Зеленський додав, що держава готова враховувати побажання інвесторів та йти назустріч, і Україна є дуже гнучкою з точки зору зміни законодавства, яке сприятиме інвестиціям.

"Україна відкрита для інвестицій в IT-сектор у співпраці з американським бізнесом. Ми прагнемо, щоб ваш бізнес зацікавився не тільки можливостями щодо відкриття представництв в Україні, а й інвестуванням в українські інноваційні продукти", - сказав він.

На зустрічі з представниками компанії Stellar Development Foundation, яка розвиває інфраструктуру фінансових технологій з відкритим вихідним кодом, Зеленський висловив сподівання, що в найближчому майбутньому ця організація побачить можливості для розширення діяльності в Україні, збільшення команди та, можливо, відкриття R&D-центру.

"Адже Україна зараз є найкращим магнітом з блокчейн- та криптофахівцями у Європі. А одним із векторів розвитку цифрової економіки України є запуск та розвиток легального інноваційного ринку віртуальних активів", - резюмував він.

Водночас віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що понад рік у країні діє Український фонд стартапів, і держава вже профінансувала більш як 100 проєктів.

"Також планується створення Фонду фондів, коли держава не просто інвестуватиме в стартапи, а й спрямовуватиме кошти у приватні фонди", - додали в ОП.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрілись у штаб-квартирі Apple в Купертіно з гендиректором компанії Тімом Куком, на якій, зокрема, обговорили роботу над спільними проєктами.

Економічна правда