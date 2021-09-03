Перепис населення, дата-центр і українізація Siri: про що Зеленський говорив з головою Apple

фото: офіс президента

Президент Володимир Зеленський та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрілись у штаб-квартирі Apple в Купертіно з гендиректором компанії Тімом Куком, на якій, зокрема, обговорили роботу над спільними проєктами.

Про це повідомляють Офіс президента та Федоров у Facebook.

За словами Зеленського, вітчизняний ІТ-сектор нині стрімко розвивається, і офіційне відкриття офісу Apple в Україні є додатковим свідченням перспективності українського ринку.

"Вже сьогодні Україна - потужний світовий ІТ-хаб. Наші фахівці успішно співпрацюють з компаніями зі списку Fortune 500, зокрема й з Apple", - сказав він.

"Володимир Зеленський розповів Тіму Куку про досягнення нашої держави в ІТ-сфері та висловив зацікавленість у подальшому розширенні присутності Apple в Україні, зокрема завдяки командам онлайн-підтримки, модераторів Apple Music та AppStore, а також сервісу обслуговування пристроїв. Глава держави та його команда презентували генеральному директору Apple проект "Дія City".

Також ішлося про проєкт перепису населення, який компанія Apple успішно втілила в США, і можливість співпраці при реалізації аналогічного завдання в Україні", - йдеться у повідомленні.

Також, як додали в ОП, під час зустрічі обговорили можливість співпраці в напрямку освіти в галузі програмування для школярів, студентів, ветеранів, працівників сфери охорони здоров'я, а також забезпечення комп'ютерною технікою шкіл та вчителів - на підтримку тих програм, які вже реалізуються в Україні.

Також обговорили можливість будівництва компанією Apple дата-центру для сервісів iCloud в Україні, за прикладом центру, який було споруджено в Данії.

"Йшлося й про локалізацію продуктів Apple, українізацію персонального помічника Siri", - йдеться у повідомленні.

Як додав Федоров, серед спільних проєктів, які обговорили, також:

ЕКГ у Apple Watch - за словами Федорова, зовсім скоро сервісом зможуть користуватись усі українські користувачі з Apple.

Apple Music - запропонували компанії створити саме українську музичну редакторську команду, як в інших країнах, - Німеччині, Франції тощо.

"Разом з президентом презентували проєкт Дія City - найкращу податкову систему для IT в світі. Також поділилися досвідом впровадження перших у світі цифрових паспортів у Дії. Показали наш мобільний застосунок Дія команді Apple, який їм сподобався.

Також попросили компанію прискорити відкриття Apple Store в Україні", - написав міністр.

Економічна правда