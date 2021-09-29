Україна визнала ще один "офшор"

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Кабінет Міністрів вніс зміни до переліку офшорних зон і додав до нього країну у складі Королевства Нідерланди – Сінт-Мартен.

Про це йдеться у документах до засідання КМУ 29 вересня.

Сінт-Мартен – це острів у Карибському регіоні, спеціальний адміністративний регіон (status aparte) у складі Нідерландів зі значною автономією.

Офшорними країнами чи територіями зазвичай називають такі, що мають низькі або нульові податкові ставки та мінімальні стандарти розкриття публічної інформації про компанії та їх власників. Також їм властила легкість реєстрації компаній нерезидентами.

Рішення уряду внести Сінт-Мартен до переліку офшорних зон обґрунтовано рішенням Організації економічного співробітництва та розвитку. Вона віднесла острів до "юрисдикцій з незадовільним рівнем імплементації стандартів щодо прозорості оподаткування".



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Економічна правда