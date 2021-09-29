В європейській енергомережі ENTSO-E оцінили підготовку України до синхронізації

unsplash

В європейській енергомережі ENTSO-E високо оцінюють прогрес України у підготовці до синхронізації.

Про це повідомляє прес-служба Міненерго за підсумками зустрічі міністра Германа Галущенка з генсеком ENTSO-E Сонею Твохіг та головою правління ENTSO-E Іоакімом Ванзетта.

"Керівництво ENTSO-E висловило підтримку українській стороні на шляху до синхронізації із європейською енергосистемою. Також сторони погодили подальші кроки щодо підготовки до синхронізації", - йдеться у повідомленні.

"Технічна синхронізація енергосистем України і Європи - це головний етап інтеграції наших енергетичних ринків. Тому позитивна оцінка прогресу України дуже важлива на цьому етапі підготовки. Вдячний за підтримку нашим європейським партнерам", - сказав Галущенко.

Нагадаємо:

На шляху до повної інтеграції української енергосистеми з європейською ENTSO-E вже пройдено 8 етапів, ще 7 залишилося до повного розриву з системами РФ та Білорусі у 2023 році.

Більше про енергетичну євроінтеграцію читайте у статті ЕП: Плюс електроінтеграція. Що залишилося зробити для синхронізації енергосистем України та ЄС

Економічна правда