Борг України перевищує 92 мільярди доларів, скоротився у серпні

фото: нбу

На 31 серпня державний та гарантований державою борг України становив 2,485 трлн грн, або 92,53 млрд доларів, за місяць він скоротився на 2,6% та 0,5% у гривні та доларі відповідно.

Про це йдеться у даних Міністерства фінансів.

З загальної суми державного та гарантованого державою боргу:

зовнішнього – 1,463 трлн грн (58,89% від загальної суми), або 54,49 млрд доларів;

внутрішнього – 1,021 трлн грн (41,11%), або 38,04 млрд доларів.

Державний борг становить 2,199 трлн грн, що є 88,5% від загальної суми. Це 81,90 млрд доларів в еквіваленті. З них зовнішнього боргу 1,219 трлн грн (49,07% від загальної суми), або 45,41 млрд дол. Внутрішнього – 980,35 млрд грн (39,45%), або 36,50 млрд дол.

Гарантований державою борг становить 285,38 млрд грн (11,48%), або 10,62 млрд дол, З них зовнішнього – 243,95 млрд грн (9,82%), або 9,08 млрд дол, внутрішнього – 41,42 млрд грн (1,67%), або 1,54 млрд дол.

У серпні сума сукупного боргу України зменшилась у гривні на 14,28 млрд грн та на 0,44 млрд доларів у доларовому еквіваленті.

Протягом серпня уряд також провів 4 аукціони з продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП). Від них було залучено 11,83 млрд грн.

Курс гривні до долара США незначно ослаб протягом місяця: на 2 серпня він становив 26,8 гривні за долар, на 31 серпня – 26,86 гривні.

Найбільша частка сукупного боргу України сконцентрована у доларі США (37,15%) та гривні (36,44%). Також 12,97% Україна повинна погасити у євро, ще 12,86% – у СПЗ.

Нагадуємо:

На 31 липня 2021 року державний та гарантований державою борг України становив 2,5 трлн грн, або 92,96 млрд доларів, за місяць він скоротився на 0,59% у гривні та зріс на 0,48% у доларі.

Економічна правда