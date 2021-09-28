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Ford інвестує 11 мільярдів доларів у розвиток електромобілів

Вівторок, 28 вересня 2021, 09:53
 
unsplash

На виконання своєї мети забезпечити до 2030 року продаж виключно електричних нових авто автовиробник Ford інвестує 11 мільярдів доларів і збудує новий завод у США.

Про це повідомляє BBC.

Автовиробник хоче використати 11,4 млрд доларів для того, аби створити масштабне виробництво електромобілів у США. Зокрема, планується побудувати новий завод у Теннессі та два парки для батарей у Кентукі.

У компанії кажуть, що завод з назвою Blue Oval City запрацює з 2025 року й матиме площу понад 15 км2.

Також Ford розповів про майбутнє партнерство з південнокорейським виробником батарей SK Innovation.

Водночас компанія очікує на результати голосування за інфраструктурний план у 1,5 трлн доларів – Сенат розгляне його 30 вересня. Цей план передбачає видатки, зокрема, на розвиток інфраструктури для електромобілів та стимулювання їхнього вжитку серед населення.

Нагадуємо:

Автовиробник Ford заявив, що до 2030 року вся пасажирська лінійка авто у Європі буде представлена електрокарами, до 2026 року компанія допускатиме також гібридні моделі.

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Економічна правда

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Ford електромобіль

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