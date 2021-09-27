Витрати перевищували доходи: податкова заарештувала мільйон доларів громадянина

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Податкова та Фіскальна служби на Харківщині наклали арешт на суму понад 26 млн грн, адже їхній власник не зміг довести походження цих коштів – він придбав авто та земельні ділянки, витрати на які значно перевищили його доходи.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Як зʼясували фахівці підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Податкової у Харківській області, громадянин придбав низку автомобілів та земельних ділянок на загальну суму понад 20 млн грн.

При цьому здійснені витрати у декілька разів перевищували офіційні доходи особи. Операції мають ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, кажуть у ДПС.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.209 КК України (легалізація (відмивання) доходів).

На грошові кошти громадянина в сумі понад 26 млн грн накладено арешт, досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів розробляє законопроєкт, який надасть Державній податковій службі право запитувати в українців походження грошей на придбання цінних активів і, у разі, якщо громадянин не зможе його пояснити, – заплатити податки.

З 1 вересня стартувала податкова амністія - добровільне декларування доходів триватиме рік, розмір податку, який потрібно заплатити, аби легалізувати свої статки, залежатиме від того, який актив декларується та де він перебуває.

Читайте детальніше у статті ЕП: Податкова амністія стартувала з 1 вересня: кого це стосується, які є ризики для декларантів та питання без відповідей

Економічна правда