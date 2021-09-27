УЗ почала розпродаж своїх непрофільних активів: скільки планують отримати

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В "Укрзалізниці" заявили про початок розпродажу непрофільних активів - перший аукціон відбудеться в системі Prozorro.Продажі 27 вересня.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

"Вперше в історії компанія виставляє на аукціон будівлі, які не є профільними. Сьогодні на кону 5 лотів: нежитлові приміщення, магазини, спиртосховище", - йдеться у повідомленні.

Від реалізації першої партії непрофільних активів УЗ планує отримати щонайменше 13 млн грн.

Загалом до кінця року компанія планує отримати від реалізації непрофільних активів мінімум півмільярда гривень.

"5 жовтня плануємо розпочати продаж ще 4 лотів, куди входять два приміщення аптеки, підвальне приміщення, нежитлове приміщення та магазин", - додали в компанії.

Про результати першого аукціону обіцяють повідомити додатково.

Вся інформація щодо аукціонів за посиланням: https://www.uz.gov.ua/sale/.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" планує до кінця цього року продати непрофільні активи на 500 мільйонів гривень.

Економічна правда