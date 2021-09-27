Ціни на газ на європейських хабах мають тенденцію до росту – аналітики

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Ціни на природний газ минулого тижня досягли певної стабільності, залишаючись високими - в Україні активізувалась торгівля ресурсом жовтня, ціна якого встановилась на рівні 27 500 грн в п’ятницю.

Про це йдеться в огляді ринку від Української енергетичної біржі.

Українська енергетична біржа

Зазначається, що минулого тижня тривала торгівля ресурсом вересня, жовтня та листопада.

Заявки на купівлю та продаж природного газу формували 14 компаній. Серед них - Нафтогаз Трейдинг, Крафт Енерджи, Укренергоекспорт, ПГНК тощо.

"Стартові ціни ресурсів мали тенденцію до зменшення. Найбільше зменшення стартової ціни було зафіксоване на ресурс вересня в ГТС, станом на 24 вересня середня стартова ціна на продаж складала 27 826 грн, що на 3,12 % менше за 20 вересня. Дана тенденція прослідковувалася і на інші ресурси", - заявили в УЕБ.

При цьому, котирувальні ціни були більш стабільними, ніж у минулі періоди, знаходячись в діапазоні 26 960-27 500 грн. Остання ціна ресурсу жовтня в ГТС по передплаті складала 27 225 грн., по післяплаті - 27 500 грн.

Європейський ринок

Повідомляється, що ціни на газ зростають по всій Європі.

"Ціни виросли через збільшення попиту та низької пропозиції ресурсу через технічне обслуговування газових свердловин в Північному морі в Великобританії, що також призвело до скорочення видобутку.

Але новини про очікувані постачання газу з Росії можуть вплинути на динаміку цін. При постачанні нижче норми, запаси газу в Європі на зиму набагато нижче ніж зазвичай. Європа також конкурує з Азією за поставки зрідженого природного газу, а це означає, що вільного ресурсу не так багато", - додають аналітики біржі.

При цьому, ціни європейських хабів мали тенденцію до зростання.

"Найнижчі котирування спостерігаються на хабі TTF, які станом на 24 вересня становили 67,41 євро/МВт.г. На інших хабах спотова ціна була вищою - до 71,64 TGE/POLPX євро/МВт.г.

Контракти на місяць наперед на більшості проаналізованих хабах мали тенденцію до здорожчання у порівнянні до спотових цін у середньому на 2,4 %", - заявили в біржі.

Нагадуємо:

Жовтневі ф’ючерси на газ на головному європейському хабі TTF у Нідерландах у понеділок, 20 вересня, зросли до 938 доларів за тисячу кубів, попри падіння ціни 21 вересня вона залишається на рівні понад 900 доларів.

В УЕБ пояснювали, що наразі Європа не може розраховувати на видобуток, оскільки низка відключень переривають потоки з Північного моря. Гігантське газове родовище Гронінген в Нідерландах, ймовірно, зачиниться на три роки раніше запланованого терміну. Це посилює зростання цін на ринку.

Крім того продовжує впливати виснаження російським Газпромом своїх європейських газосховищ, що посилює дефіцит газу на ринку. Водночас транзит через Україну газовий монополіст не нарощує.

Так, він викупив лише незначну частину із запропонованих додаткових твердих потужностей прокачування через Україну на вересень, хоча в попередні місяці викуповував весь виставлений обсяг для прокачування в 15 млн кубометрів на добу.

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб. м – це 109 млн куб. м на добу.

Економічна правда