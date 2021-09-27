Український кліматичний фонд може почати роботу у 2023 році — міністр

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Український кліматичний фонд, який наразі розробляє Мінекології, може почати роботу на початку 2023 року.

Про це у коментарі проєкту агентства "Інтерфакс-Україна" Green Deal заявив міністр екології Роман Абрамовський.

"У будь-якому разі цей фонд може бути запущений на початку 2023 року, тому що будь-які бюджетні документи, які передбачають зміни дохідної і видаткової частин бюджету, подаються до 1 липня", - пояснив міністр.

За його словами, попереду велика робота з конструювання та моделювання Українського кліматичного фонду, а також у частині ухвалення законопроєкту, який затвердить цей фонд.

"Тим не менш, я вважаю, що це об'єктивно можливо. Одне з головних завдань на цьому етапі - заручитися підтримкою міжнародних фінансових організацій, які зможуть бути інвесторами в рамках фонду і мультиплікувати ефект від надходження екоподатків. Іншого шляху немає", - вважає він.

За словами міністра, в міністерстві вже ведуть переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку та Світовим банком.

Абрамовський також зазначив, що на момент запуску у фонді буде близько 8 млрд грн власних коштів, одержаних за рахунок надходжень від податку на викиди СО2 та інших екоподатків.

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