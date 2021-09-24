Ціна на нафту Brent наближається до трирічного максимуму

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Ціна на нафту Brent у п'ятницю знизились до позначки в 77 дол за барель, утримуючись біля трирічного максимуму.

Про це повідомляє Reuters.

Так, нафта марки Brent подешевшала на 27 центів (0,35%) - до 76,98 дол за барель після того, як раніше подорожчала до 77,74 дол - це найвищий показник з 6 липня та близький до найвищого показника з жовтня 2018 року в 80 дол.

Нафта WTI подешевшала на 40 центів (0,55%) - до 73,15 дол за барель.

"На ціни на нафту останніми тижнями впливають великі зриви видобутку на узбережжі Мексиканської затоки в США після урагану "Айда" та інших штормів, що призвело до різкого скорочення запасів США та світу", - пише агентство.

Зазначається також, що деякі члени групи ОПЕК+ намагалися збільшити видобуток через недостатні інвестиції або затримки ремонтних робіт під час пандемії.

Як заявляють аналітики UBS, ціни на нафту марки Brent можуть досягти 80 доларів за барель до кінця вересня через падіння запасів, зниження видобутку ОПЕК та посилення попиту на Близькому Сході.

Наразі оцінка очікуваного зростання попиту на нафту на світовому ринку зросла з огляду на прогнози холодної зими в Європі - попит може вирости на 500 - 900 тис барелів на добу, пише Bloomberg.

Голова одного з найбільших незалежних нафтотрейдерів Vitol Рассел Харді розповів агентству, що цієї зими ціна на нафту перевищить 80 дол за барель.

Керівник відділу досліджень сировинних товарів Goldman Sachs Джефф Каррі озвучив інший сценарій - 90 дол за барель.

При цьому, не виключено, що зростання цін на нафту і зростання попиту на неї змусить ОПЕК + знову підняти питання про перегляд квот на нафтовидобуток.

Економічна правда