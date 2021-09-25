У Бориспільському аеропорті пропонують створити спецфонд модернізації авіа інфраструктури

Системно розв'язати питання будівництва та фінансування розвитку регіональних аеропортів можна створивши спеціальний цільовий фонд модернізації авіаційної інфраструктури, по аналогії із дорожнім фондом.

Про це написав у колонці на для ЕП комерційний директор аеропорту "Бориспіль" Георгій Зубко.

На його думку, національні інфраструктурні фонди особливо важливі коли звичайний ринок не може запропонувати достатнє або доступне фінансування.

"Створення цільового фонду розвитку авіаційної інфраструктури є важливим кроком для забезпечення реконструкції теперішньої авіаційної інфраструктури та будівництва нових державотворчих проєктів", - пише Зубко.

Він вважає, що це принесе економічний ефект в регіонах, з'єднає країну швидкісним і безпечним повітряним сполученням". Бо "майже всі аеропорти України потребують модернізації або реконструкції", він оцінює витрати на реконструкцію і будівництво сучасної авіаційної інфраструктури національного значення у понад 40 млрд грн в найближчі три роки.

"Фінансовою основою для створення такого фонду модернізації авіаційної інфраструктури можуть бути кошти залучені від акцизу на авіапальне, дивіденди державних аеропортів та провайдера аеронавігаційного обслуговування, перерахування частини надходжень зі спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях (20-35%), ПДВ на внутрішні рейси (до його скасування)", - пише він.

Крім того, на його думуц, додатковим джерелом спільного фінансування таких проєктів можуть слугувати кошти залучені під державні гарантії (позики державних банків "Укрексімбанк", "Ощадбанк" і "Укргазбанк"), інфраструктурні облігації (облігації внутрішньої державної позики), МФО, місцеві субвенції та залучення інституційних інвесторів.