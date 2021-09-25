KSE про доступну іпотеку для ВПО та чиновників — дискримінація

Аналітики з корпоративного управління KSE вважають, що пільгові кредити через Укрфінжитло для внутрішньо переміщених осіб та осіб, які отримують заробітну плату із державного або місцевого бюджетів є дискримінацією.

Про це йдеться у матеріалі SOE Weekly для ЕП.

Мова йде про постанову Кабміну про збільшення статутного капіталу "Української фінансової житлової компанії" на 20 млрд грн. Міністерство фінансів зазначає, що 20 тисяч українських родин, які отримують заробітну плату із державного або місцевого бюджетів, та внутрішньо переміщені особи зможуть отримати близько 8 тис. іпотечних кредитів для придбання житла та 12 тис. квартир на умовах фінансового лізингу.

"Підстави такої дискримінації незрозумілі. Державні фінансові установи зазвичай створюються для усунення "ринкових провалів", таких як недостатнє надання послуг приватними постачальниками. Держава може надати доступні кредити на житло людям, які не можуть взяти такі кредити у приватних гравців.

Хоча надання позик внутрішньо переміщеним особам виглядає розумним, обмеження цільової групи працівниками державних та місцевих органів влади є необґрунтованою дискримінацією. Також незрозуміло, чи залишатиметься у позичальників право на особливі умови після того, як вони залишать роботу в державному секторі", - йдеться у заяві аналітиків

Нагадуємо:

Протягом 2021 року, Мінфін придбає акцій додаткової емісії "Укрфінжитло" на суму 20 млрд грн в обмін на облігації внутрішньої державної позики. Для цього Мінфін випустить ОВДП на 20 млрд грн із строком обігу до 15 років і ставкою доходу до 13% річних.