Зберігання номерних знаків для авто стало платним: скільки коштуватиме
В Україні 24 вересня набуває чинності постанова, за нормами якої зберігання номерних знаків коштуватиме 9 гривень на добу без урахування ПДВ.
Про це повідомляє прес-служба МВС у Telegram.
"Сьогодні набуває чинності постанова, за нормами якої відповідальне зберігання номерних знаків коштує 9 грн на добу без урахування ПДВ
Псля закінчення терміну оплаченого зберігання, вам необхідно подбати про продовження резерву. В іншому випадку, ви ризикуєте їх втратити - номерні знаки буде знищено", - пояснили у відомстві.
У МВС додали, що для отримання послуги знадобляться:
- заява;
- документи, що посвідчують особу;
- реєстраційні документи на транспортний засіб;
- платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.
Нагадаємо:
Повідомлялось, що кожний сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби, незалежно від місця прописки власника, номерні знаки лише своєї області.
Економічна правда
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