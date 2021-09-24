Зберігання номерних знаків для авто стало платним: скільки коштуватиме

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В Україні 24 вересня набуває чинності постанова, за нормами якої зберігання номерних знаків коштуватиме 9 гривень на добу без урахування ПДВ.

Про це повідомляє прес-служба МВС у Telegram.

"Сьогодні набуває чинності постанова, за нормами якої відповідальне зберігання номерних знаків коштує 9 грн на добу без урахування ПДВ

Псля закінчення терміну оплаченого зберігання, вам необхідно подбати про продовження резерву. В іншому випадку, ви ризикуєте їх втратити - номерні знаки буде знищено", - пояснили у відомстві.

У МВС додали, що для отримання послуги знадобляться:

заява;

документи, що посвідчують особу;

реєстраційні документи на транспортний засіб;

платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що кожний сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби, незалежно від місця прописки власника, номерні знаки лише своєї області.

Економічна правда